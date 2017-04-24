Ударивший полицейского по лицу житель Нижегородской области получил три года колонии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ударивший полицейского по лицу житель Сарова Нижегородской области получил три года колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции 27 апреля 2017 года.

Согласно информации, 14 января текущего года в полицию поступило сообщение о том, что гражданин незаконно употребляет наркотики. Прибыв на место, участковый обнаружил нарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский потребовал от него пройти в опорный пункт полиции для составления протокола. Однако подсудимый отказался этого сделать и ударил сотрудника правоохранительных органов головой по лицу, причинив легкий вред здоровью.

Подсудимый свою вину признал полностью. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорил к трем годам колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.