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Происшествия

Ударивший полицейского по лицу житель Нижегородской области получил три года колонии

27 апреля 2017 09:42  [79] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ударивший полицейского по лицу житель Сарова Нижегородской области получил три года колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции 27 апреля 2017 года.

Согласно информации, 14 января текущего года в полицию поступило сообщение о том, что гражданин незаконно употребляет наркотики. Прибыв на место, участковый обнаружил нарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский потребовал от него пройти в опорный пункт полиции для составления протокола. Однако подсудимый отказался этого сделать и ударил сотрудника правоохранительных органов головой по лицу, причинив легкий вред здоровью.

Подсудимый свою вину признал полностью. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорил к трем годам колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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