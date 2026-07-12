Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 июля 2026 19:25
Нижегородка сломала позвонок после того, как ее сбросила «спокойная» лошадь
12 июля 2026 10:55
Автомобиль улетел в кювет в Арзамасе: погибли два человека
12 июля 2026 09:09
Нижегородка лишилась более 2,2 млн рублей по паролю «Стивен Дурында»
11 июля 2026 18:20
Пропавшего в Дзержинске мальчика нашли во Владимирской области
11 июля 2026 18:00
СК заинтересовался гибелью подростка и девушки в реке в Володарском округе
11 июля 2026 17:30
Подросток попытался спасти женщину и утонул в реке Лух в Володарском округе
11 июля 2026 16:10
Еще один человек утонул в Нижегородской области
11 июля 2026 13:12
Девятилетний мальчик пропал в Дзержинске
11 июля 2026 12:59
Двое мужчин утонули в Нижегородской области
11 июля 2026 10:17
Пьяный мотоциклист сбил 10-летнего велосипедиста под Ковернино
Происшествия

Нижегородка сломала позвонок после того, как ее сбросила «спокойная» лошадь

12 июля 2026 19:25 Происшествия
Нижегородка сломала позвонок после того, как ее сбросила «спокойная» лошадь

Фото: телеграм-канал SHOT

24-летняя жительница Нижнего Новгорода получила серьезную травму во время конной прогулки на базе отдыха «Экстримленд», пишет телеграм-канал SHOT.

По данным источника, Арина вместе с подругой пришла в клуб «Добрый конь», где перед прогулкой посетительницам провели инструктаж и выдали шлемы. Перед началом поездки лошадей обработали спреем от комаров. После третьего распыления ее конь резко сбросил ее.

Девушка пыталась удержаться за седло, но упала на землю и ударилась головой, лицом, бедром и предплечьем. Сотрудники клуба обработали ей рану и сделали скидку в 600 рублей.

На следующий день из-за сильных болей в бедре и шее девушка обратилась в больницу. МРТ показало перелом позвонка, а сместившийся костный фрагмент создал давление на спинной мозг. Сейчас пострадавшая ожидает решения врачей по поводу возможной операции.

Со слов потерпевшей, директор клуба сначала пообещала компенсировать расходы на обследование, но спустя четыре дня отказалась выплачивать деньги и отправила ее к юристам.

В клубе заявили, что записи с камер показывают, будто Арина уходила после прогулки без проблем. Девушка попросила предоставить видео, но получить его не смогла. Сейчас она обратилась в полицию, зафиксировала травмы и готовит заявление в суд.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конный спорт несчастный случай Травма
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных