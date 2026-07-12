Нижегородка сломала позвонок после того, как ее сбросила «спокойная» лошадь Происшествия

Фото: телеграм-канал SHOT

24-летняя жительница Нижнего Новгорода получила серьезную травму во время конной прогулки на базе отдыха «Экстримленд», пишет телеграм-канал SHOT.

По данным источника, Арина вместе с подругой пришла в клуб «Добрый конь», где перед прогулкой посетительницам провели инструктаж и выдали шлемы. Перед началом поездки лошадей обработали спреем от комаров. После третьего распыления ее конь резко сбросил ее.

Девушка пыталась удержаться за седло, но упала на землю и ударилась головой, лицом, бедром и предплечьем. Сотрудники клуба обработали ей рану и сделали скидку в 600 рублей.

На следующий день из-за сильных болей в бедре и шее девушка обратилась в больницу. МРТ показало перелом позвонка, а сместившийся костный фрагмент создал давление на спинной мозг. Сейчас пострадавшая ожидает решения врачей по поводу возможной операции.

Со слов потерпевшей, директор клуба сначала пообещала компенсировать расходы на обследование, но спустя четыре дня отказалась выплачивать деньги и отправила ее к юристам.

В клубе заявили, что записи с камер показывают, будто Арина уходила после прогулки без проблем. Девушка попросила предоставить видео, но получить его не смогла. Сейчас она обратилась в полицию, зафиксировала травмы и готовит заявление в суд.