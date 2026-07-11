Еще один человек утонул в Нижегородской области Происшествия

Фото: Кира Мишина

Женщина утонула в реке Гремячка в Воротынце. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации спасателей, родственники вытащили тонущую женщину из воды. Однако спасти ее не удалось — не приходя в сознание, она скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

Тело погибшей передано сотрудникам полиции.

Ранее сегодня сообщалось, что мужчины утонули в Сосновском и Шатковском округах.