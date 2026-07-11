Еще один человек утонул в Нижегородской области

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Женщина утонула в реке Гремячка в Воротынце. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По информации спасателей, родственники вытащили тонущую женщину из воды. Однако спасти ее не удалось — не приходя в сознание, она скончалась до прибытия бригады скорой помощи.
Тело погибшей передано сотрудникам полиции.
Ранее сегодня сообщалось, что мужчины утонули в Сосновском и Шатковском округах.
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