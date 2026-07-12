Автомобиль улетел в кювет в Арзамасе: погибли два человека Происшествия

Страшное ДТП с двумя погибшими произошло в Арзамасе ночью 12 июля, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

На Складской улице в кювет съехал автомобиль. В результате пострадали три взрослых человека, двое скончались на месте.

Для ликвидации последствий привлекались силы спасателей МЧС.

Напомним, что с начала 2026 года в Нижегородской области в ДТП погибли более 100 человек.

Ранее также выяснилось, что на некоторых нижегородских трассах установят металлические разделители.