Автомобиль улетел в кювет в Арзамасе: погибли два человека

Страшное ДТП с двумя погибшими произошло в Арзамасе ночью 12 июля, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
На Складской улице в кювет съехал автомобиль. В результате пострадали три взрослых человека, двое скончались на месте.
Для ликвидации последствий привлекались силы спасателей МЧС.
Напомним, что с начала 2026 года в Нижегородской области в ДТП погибли более 100 человек.
Ранее также выяснилось, что на некоторых нижегородских трассах установят металлические разделители.
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