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Происшествия

Пропавшего в Дзержинске мальчика нашли во Владимирской области

11 июля 2026 18:20 Происшествия
Пропавшего в Дзержинске мальчика нашли во Владимирской области

Девятилетнего мальчика, пропавшего в Дзержинске, обнаружили на территории Владимирской области. Подробности его нахождения приводит Ni Mash.

По предварительной информации, ребёнок самостоятельно уехал к бабушке во Владимирскую область. Он остался у неё на ночь, а утром отправился на велосипеде на пляж. Именно там мальчика заметил и опознал доброволец.

В настоящее время с ребёнком работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что мальчик не вернулся домой вечером 10 июля. Также стало известно, что в июне в области разыскивали 139 пропавших людей. Большинство из них были найдены.

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