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Происшествия

Подросток попытался спасти женщину и утонул в реке Лух в Володарском округе

11 июля 2026 17:30 Происшествия
Подросток попытался спасти женщину и утонул в реке Лух в Володарском округе

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Володарском районе произошла трагедия на воде — на реке Лух погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По имеющейся информации, женщина отправилась купаться и начала тонуть. Находившийся на берегу 12-летний подросток бросился ей на помощь. Но в итоге сам утонул.

Тела обоих погибших извлекли из воды спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.

Отмечается, что это не первый подобный случай за день в Нижегородской области. Ранее сообщалось о гибели мужчин в Сосновском и Шатковском округах, а также женщины в Воротынском округе.

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Теги:
МЧС Смерть Утонувшие
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