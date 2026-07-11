Подросток попытался спасти женщину и утонул в реке Лух в Володарском округе

Фото:
В Володарском районе произошла трагедия на воде — на реке Лух погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По имеющейся информации, женщина отправилась купаться и начала тонуть. Находившийся на берегу 12-летний подросток бросился ей на помощь. Но в итоге сам утонул.
Тела обоих погибших извлекли из воды спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.
Отмечается, что это не первый подобный случай за день в Нижегородской области. Ранее сообщалось о гибели мужчин в Сосновском и Шатковском округах, а также женщины в Воротынском округе.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+