Подросток попытался спасти женщину и утонул в реке Лух в Володарском округе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Володарском районе произошла трагедия на воде — на реке Лух погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По имеющейся информации, женщина отправилась купаться и начала тонуть. Находившийся на берегу 12-летний подросток бросился ей на помощь. Но в итоге сам утонул.

Тела обоих погибших извлекли из воды спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.

Отмечается, что это не первый подобный случай за день в Нижегородской области. Ранее сообщалось о гибели мужчин в Сосновском и Шатковском округах, а также женщины в Воротынском округе.