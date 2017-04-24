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Общество

ЗС НО одобрило в I чтении увеличение штрафов за нарушения при размещении рекламы

27 апреля 2017 14:04  [15] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило в I чтении инициативу увеличения штрафов за нарушения при размещении информационных конструкций. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 27 апреля 2017 года.

Инициатором изменений в КоАП Нижегородской области выступила Дума Нижнего Новгорода. Законопроектом предлагается ввести штрафы за нарушения требований к размещению и содержанию информационных конструкций, а также за самовольное расклеивание объявлений вне специально отведенных мест.

Напомним, о том, что Дума города намерена предложить Заксобранию внести данные изменения в КоАП, стало известно в марте. Отмечалось, что предлагаемые изменения касаются введения ответственности за нарушение требований содержания объектов наружной рекламы (ранее такая ответственность в региональном законодательстве отсутствовала) и увеличения размера штрафов за самовольное размещение объявлений.

Законопроект предусматривает введение штрафов за нарушения в размещении, установке или эксплуатации информационных конструкций, в том числе - без согласования с органами МСУ (на граждан - от двух до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей). Повторное совершение такого правонарушения при принятии закона повлечет за собой штрафы для граждан – от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

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