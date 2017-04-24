Сбербанк собирает заявки на второй выпуск структурных облигаций Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ПАО Сбербанк осуществляет сбор заявок на второй выпуск биржевых структурных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба банка 27 апреля 2017 года.



Книга заявок на приобретение облигаций второго выпуска открыта 24 апреля. "Выпуск серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R сроком обращения 728 дней гарантирует выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01%, возврат номинала при погашении и при этом дает возможность получения дополнительного дохода до 25,32% в долларах США при благоприятной динамике базового актива", - говорится в сообщении и уточняется, что базовым активом выступают американские депозитарные расписки на акции ПАО Газпром.



В пресс-службе сообщили также, что дебютные биржевые структурные облигации на сумму 456 млн рублей Сбербанк разместил 16 декабря 2016 года. Второй выпуск, как и первый, предназначен для широкого круга инвесторов, от физических лиц до институциональных инвесторов различного типа.



В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры.



"Таким образом, программа биржевых структурных облигаций позволяет инвесторам реализовать свои ожидания в широчайшем диапазоне рыночных индикаторов", - отметили в пресс-службе.



СПРАВКА:

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России, на его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является ЦБ РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира.