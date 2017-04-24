Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Бизнес
27 апреля 2017 14:59  [43] Сбербанк собирает заявки на второй выпуск структурных облигаций
27 апреля 2017 13:03  [65] ЗС НО одобрило корректировку параметров инвестсоглашения облправительства и "Эфтек НН"
27 апреля 2017 11:48  [79] Ипотечный портфель Сбербанка за год вырос на 10% и составил на 1 апреля 2017 года 2,5 трлн рублей
27 апреля 2017 11:17  [110] "Птицефабрика Павловская" получила первый льготный кредит Сбербанка по новому механизму минсельхоза РФ
27 апреля 2017 10:38  [275] Конкурсный управляющий оценил имущество признанного банкротом нижегородского депутата Валерия Гельжиниса в 0,7 млн рублей
26 апреля 2017 15:30  [135] Нижегородское УФАС признало рекламу ипотеки от "Райффайзенбанка" противоречащей закону
26 апреля 2017 13:30  [417] Нижегородское УФАС оштрафовало "Металлинвестбанк" на 300 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе"
26 апреля 2017 10:17  [149] "Окская судоверфь" в Нижегородской области изготовила комплекты плавсредств в интересах Минобороны
25 апреля 2017 19:07  [175] Ростелеком организовал видеоконференцсвязь для представителей стран-участниц международного фестиваля "Арт-футбол"
25 апреля 2017 19:04  [112] Альфа-Банк организовал выпуск облигаций ТМК
Бизнес

Сбербанк собирает заявки на второй выпуск структурных облигаций

27 апреля 2017 14:59  [43] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ПАО Сбербанк осуществляет сбор заявок на второй выпуск биржевых структурных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба банка 27 апреля 2017 года.

Книга заявок на приобретение облигаций второго выпуска открыта 24 апреля. "Выпуск серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R сроком обращения 728 дней гарантирует выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01%, возврат номинала при погашении и при этом дает возможность получения дополнительного дохода до 25,32% в долларах США при благоприятной динамике базового актива", - говорится в сообщении и уточняется, что базовым активом выступают американские депозитарные расписки на акции ПАО Газпром.

В пресс-службе сообщили также, что дебютные биржевые структурные облигации на сумму 456 млн рублей Сбербанк разместил 16 декабря 2016 года. Второй выпуск, как и первый, предназначен для широкого круга инвесторов, от физических лиц до институциональных инвесторов различного типа.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры.

"Таким образом, программа биржевых структурных облигаций позволяет инвесторам реализовать свои ожидания в широчайшем диапазоне рыночных индикаторов", - отметили в пресс-службе.

СПРАВКА:
ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России, на его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является ЦБ РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph