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Происшествия

Двое нижегородских наркоторговцев приговорены к 10,5 годам совокупно

28 апреля 2017 09:42  [34] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое молодых людей из Нижнего Новгорода приговорены к 10,5 годам совокупно за приготовление к сбыту наркотиков. Об том сообщает пресс-служба прокуратуры города 28 апреля 2017 года.

Суд установил, что двое 25-летних жителей Нижнего Новгорода совместно занимались сбытом наркотических средств. В октябре 2013 года осужденные получили и передали еще одному участнику группировки 3,5 кг различных наркотиков, которые он должен был расфасовать в арендуемой им квартире для дальнейшего сбыта.

Однако вскоре одного из осужденных задержали во время антинаркотического рейда, и обнаружили при нем наркотики. Сразу после этого в арендуемой участниками группировки квартире прошел обыск, и правоохранители обнаружили там 8,5 кг приготовленных к сбыту различных наркотических средств.

Участник группировки, который снимал квартиру и занимался расфасовкой наркотиков, заключил с правоохранителями досудебное соглашение о сотрудничестве и его приговорили к 4,6 годам исправительной колонии строгого режима.

Двух 25-летних жителей Нижнего Новгорода суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере организованной преступной группой с использованием сети "Интернет") и назначил одному из них наказание в виде пяти лет , а другому пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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