Спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного дома в Кстове Происшествия

В Кстове спасли собаку из подвала, сообщили в региональном управлении МЧС.

Трогательная история со счастливым концом приключилась в СНТ "Юбилейное". Дачники позвонили в службу спасения с просьбой вызволить из подвала полуразрушенного дома животное. Самостоятельно пес выбраться не мог.

На место выехал дежурный караул 54 пожарно-спасательной части и работники аварийно-спасательного отряда в Кстове.

Извлечь испуганную собаку удалось при помощи профессионального оборудования. После осмотра стало ясно: серьезных травм у хвостатого бедолаги нет. Оказавшись на свободе, пес тут же убежал.

