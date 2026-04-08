Спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного дома в Кстове

В Кстове спасли собаку из подвала, сообщили в региональном управлении МЧС.
Трогательная история со счастливым концом приключилась в СНТ "Юбилейное". Дачники позвонили в службу спасения с просьбой вызволить из подвала полуразрушенного дома животное. Самостоятельно пес выбраться не мог.
На место выехал дежурный караул 54 пожарно-спасательной части и работники аварийно-спасательного отряда в Кстове.
Извлечь испуганную собаку удалось при помощи профессионального оборудования. После осмотра стало ясно: серьезных травм у хвостатого бедолаги нет. Оказавшись на свободе, пес тут же убежал.
Ранее сообщалось, что сотрудники областного правительства спасли сову на территории нижегородского кремля. У птицы было сломано крыло.
