Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в действиях сексуального характера в отношении малолетней Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в действиях сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 28 апреля 2017 года.

По версии следствия, вечером 26 декабря прошлого года 24-летний мужчина в доме одного из поселков Городецкого района, находясь в нетрезвом состоянии, совершил в отношении четырехлетней дочери сожительницы иные действия сексуального характера. Противоправные действия обвиняемого пресекла мать девочки.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся от органов предварительного расследования и объявлен в розыск. В феврале 2017 года он был задержан в Москве.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении него по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) завершено и направлено в суд.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.