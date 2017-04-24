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Общество

Потепление до +24° прогнозируют синоптики в Нижегородской области 30 апреля – 2 мая

28 апреля 2017 13:16  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Потепление до +24° прогнозируют синоптики в Нижегородской области 30 апреля – 2 мая 2017 года. Об этом сообщает Нижегородский гидрометцентр.

Согласно информации, сегодня, 28 апреля, с прохождением атмосферных фронтов в Нижнем Новгороде будет преобладать облачная с дождями погода. Температура воздуха днем при северо-восточном ветре составит около +10°. На юге области под влиянием антициклона ожидается теплая и солнечная погода с температурой воздуха +18…+21°.

29 апреля с ростом атмосферного давления кратковременный дождь сохранится только на севере области. Температура воздуха ночью будет от +5 до +8°, днем в большинстве районов +17…+20°.

"С 30 апреля по 2 мая прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +9…+12°, днем воздух прогреется до +22°, на солнце до +24°, только на севере +18…+20°. Ощущение комфортной летней погоды добавит легкий юго-западный ветер", - отмечается в сообщении.

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