Руководство нижегородского ЦУМа ожидает появления на свет питонов-альбиносов в имеющемся в ТЦ террариуме Общество

Руководство нижегородского ЦУМа ожидает появления на свет питонов-альбиносов в имеющемся в ТЦ террариуме. Об этом сообщает пресс-служба "Маринс Групп" - Нижний Новгород 29 апреля 2017 года.

Согласно информации, в начале апреля в террариуме, который находится на первом этаже торгового центра, самка питона отложила 15 яиц, ожидается, что среди них будут и питоны-альбиносы.

"Одной из главных достопримечательностей ЦУМа являются "живые уголки", обитатели которых уже не первый год привлекают внимание посетителей торгового центра. Здесь можно увидеть морской аквариум с черноперой акулой, карпов кои, питонов, полозов, черепах, игуан. Каждый год "живые уголки" пополняются новыми представителями. В этот раз пополнения ожидается в семействе темного тигрового питона. Серпентологи отмечают: есть вероятность, что на свет появятся питоны-альбиносы, так редко встречающиеся в живой природе", - говорится в сообщении.

"Мы всегда рады пополнению в наших "живых уголках". Ежедневно целая команда профессионалов старается максимально приблизить условия обитания наших питомцев в вольерах и аквариумах к естественным, чтобы они чувствовали себя комфортно и продолжали каждый день радовать посетителей", - отметил генеральный директор ЦУМа Алексей Графов.