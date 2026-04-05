Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 18 м/с Общество

Шквалистый ветер ожидается в Нижегородской области в понедельник, 6 апреля. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС, ссылаясь на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По прогнозу, завтра будет облачно, местами пройдет сильный дождь.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом отдельные порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +1... +5 градусов, а днем — +7... +12 градусов.

Ранее мы опубликовали прогноз погоды на всю предстоящую неделю. Нижегородцев ждут похолодание и снег.