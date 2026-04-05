Анапа готовится открыть пляжи после разлива мазута

В Анапе готовятся к первому пляжному сезону после ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Как сообщает 360.ru, проведенные работы позволяют рассчитывать на открытие побережья летом 2026 года.
В Роспотребнадзоре заявили, что масштабная очистка дна и утилизация нефтепродуктов дают основания для осторожного оптимизма. При этом ситуация остается под контролем — мониторинг воды и состояния пляжей будет продолжаться в течение всего сезона. Пляжи смогут открыть при соблюдении всех требований по восстановлению, включая обновление песчаного слоя.
При этом туроператоры пока не фиксируют резкого роста спроса. В Российском союзе туриндустрии отметили, что интерес к курорту сохраняется на стабильном уровне и превышает показатели прошлого года, однако ажиотажа нет.
Исполнительный директор санатория "Родник" Карина Ватьян подчеркнула, что продажи идут ровно и примерно на 20% лучше, чем годом ранее, но до прежних объемов еще далеко. Туристы осторожно относятся к информации, а открытие пляжей ожидается только с 1 июня, при этом режим ЧС в городе пока сохраняется.
В то же время в компании "Мультитур" сообщили о значительном росте бронирований — в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Однако и здесь подчеркивают, что всплески спроса чаще связаны с ценами конкретных отелей, а не с новостями об открытии пляжей.
Стоимость отдыха в Анапе сейчас на 10-20% ниже, чем в Сочи или Геленджике. Отельеры пока не повышают тарифы, наблюдая за динамикой продаж. Наибольшим спросом пользуются гостиницы с системой "все включено", особенно среди семей с детьми.
В "Интуристе" также отмечают рост интереса к направлению без резких скачков. По данным компании, спрос увеличился в 3,5 раза год к году, однако туристы продолжают присматриваться и уточнять детали поездок.
Эксперты подчеркивают, что поведение отдыхающих изменилось: теперь важную роль играет не только наличие пляжа, но и инфраструктура — бассейны, спа, анимация и уровень сервиса.
