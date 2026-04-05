05 апреля 2026 19:27
Патриарх всея Руси рукоположил архимандрита Иосия в епископа Лысковского
05 апреля 2026 18:00
Анапа готовится открыть пляжи после разлива мазута
05 апреля 2026 17:00
Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 18 м/с
05 апреля 2026 16:32
Царь-пасху весом 780 кг и кулич-гигант приготовят для нижегородцев
05 апреля 2026 15:15
Крестный ход на Пасху 2026: где и когда пройдет в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 14:39
Трубу с горячей водой прорвало на Ковалихе в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 13:27
Похолодание и снег придут в Нижний Новгород на следующей неделе
05 апреля 2026 12:36
600 жизней спасли в Нижегородской области благодаря доабортным консультациям
05 апреля 2026 12:15
МЧС напомнило нижегородцам правила безопасности при атаках БПЛА
05 апреля 2026 11:23
"Цинично и подло": Евгений Люлин высказался о ночной атаке БПЛА
05 апреля 2026 18:00 Общество
Анапа готовится открыть пляжи после разлива мазута

В Анапе готовятся к первому пляжному сезону после ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Как сообщает 360.ru, проведенные работы позволяют рассчитывать на открытие побережья летом 2026 года.

В Роспотребнадзоре заявили, что масштабная очистка дна и утилизация нефтепродуктов дают основания для осторожного оптимизма. При этом ситуация остается под контролем — мониторинг воды и состояния пляжей будет продолжаться в течение всего сезона. Пляжи смогут открыть при соблюдении всех требований по восстановлению, включая обновление песчаного слоя.

При этом туроператоры пока не фиксируют резкого роста спроса. В Российском союзе туриндустрии отметили, что интерес к курорту сохраняется на стабильном уровне и превышает показатели прошлого года, однако ажиотажа нет.

Исполнительный директор санатория "Родник" Карина Ватьян подчеркнула, что продажи идут ровно и примерно на 20% лучше, чем годом ранее, но до прежних объемов еще далеко. Туристы осторожно относятся к информации, а открытие пляжей ожидается только с 1 июня, при этом режим ЧС в городе пока сохраняется.

В то же время в компании "Мультитур" сообщили о значительном росте бронирований — в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Однако и здесь подчеркивают, что всплески спроса чаще связаны с ценами конкретных отелей, а не с новостями об открытии пляжей.

Стоимость отдыха в Анапе сейчас на 10-20% ниже, чем в Сочи или Геленджике. Отельеры пока не повышают тарифы, наблюдая за динамикой продаж. Наибольшим спросом пользуются гостиницы с системой "все включено", особенно среди семей с детьми.

В "Интуристе" также отмечают рост интереса к направлению без резких скачков. По данным компании, спрос увеличился в 3,5 раза год к году, однако туристы продолжают присматриваться и уточнять детали поездок.

Эксперты подчеркивают, что поведение отдыхающих изменилось: теперь важную роль играет не только наличие пляжа, но и инфраструктура — бассейны, спа, анимация и уровень сервиса.

Ранее сообщалось, что весной-летом нижегородцам будут доступны девять международных авианаправлений. 
 

Новости по теме
03 апреля 2026 19:37
Нижегородцам напомнили порядок оформления заграничных паспортов
02 апреля 2026 09:49
Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновятся в мае
11 марта 2026 13:10
Вместо Дубая и Абу-Даби: нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
