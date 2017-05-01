Десятилетняя девочка погибла на пожаре в Вадском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Десятилетняя девочка погибла на пожаре в Вадском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, 30 апреля 2017 года в деревне Дубенское Вадского района Нижегородской области после тушения пожара жилого дома было обнаружено тело десятилетней девочки.

По предварительным данным, в ночь на 30 апреля в кирпичном пристрое одноэтажного жилого дома в деревне Дубенское произошло возгорание. Хозяйка-пенсионерка вынесла на улицу трехлетнюю внучку, а десятилетнюю девочку, которая спала в соседней комнате, спасти не успела.

С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи не исключают, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.