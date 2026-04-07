Заочный приговор Олегу Кондрашову вынесут 20 апреля

Приговор экс-сити-менеджеру Олегу Кондрашову заочно вынесут в Нижнем Новгороде 20 апреля, передает "Ъ-Приволжье".
Накануне в суде завершились прения по делу экс-чиновника, который обвиняется в получении взятки в 17 млн рублей от несостоявшихся инвесторов в ритуальные услуги столицы Приволжья.
Гособвинитель просит для Кондрашова, который уже несколько лет проживает в США, 13 лет колонии и штраф в 510 млн рублей. Защита, тем временем, настаивает на оправдании Кондрашова.
Ранее суд отказал экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в УДО. В марте 2019 года его приговорили к 10 годам колонии со штрафом в 460 млн рублей за взятки и причастность к похищению человека.
