В Дзержинске сгорел троллейбус Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Троллейбус загорелся в Дзержинске утром 7 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в троллейбусном депо на Нижегородском шоссе. Обгорела внутренняя отделка салона "рогатого". Никто не пострадал.

Предварительно, транспорт вспыхнул из-за неисправного электрооборудования.

Ранее сообщалось, что нижегородец поджег собственный дом после ссоры с женой.