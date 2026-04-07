В Дзержинске сгорел троллейбус

Фото:
Троллейбус загорелся в Дзержинске утром 7 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в троллейбусном депо на Нижегородском шоссе. Обгорела внутренняя отделка салона "рогатого". Никто не пострадал.
Предварительно, транспорт вспыхнул из-за неисправного электрооборудования.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+