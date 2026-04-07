Бастрыкин заинтересовался ветхим жилым домом 1905 года в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, связанному с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Поводом стал комментарий в аккаунте приемной главы СК во "ВКонтакте". Заявительница сообщила, что вынуждена снимать жилье за свой счет, так как в доме жить невозможно. Одноэтажное деревянное здание 1905 года постройки в поселке Детский санаторий "Ройка" находится в неудовлетворительном состоянии. В доме разрушаются фундамент и стены, изношены инженерные сети. После коммунальной аварии в феврале этого года здание осталось без отопления. Несмотря на это, вопрос о признании дома аварийным и расселении жильцов не решается. Обращения в различные инстанции результата не дали.
По данному факту в СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и результатах расследования.
Ранее сообщалось, что главе Следкома доложат по делу о разрушающемся доме в поселке Юганец.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+