Пресечена деятельность группы налоговых аферистов в Нижегородской области

Сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении налоговых преступлений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России совместно с Управлением "К" ФСБ России.

По предварительным данным, в состав группы входило более 200 человек. Они действовали на территории 25 регионов страны, в том числе в Нижегородской области. Они изготавливали и подавали в налоговые органы заведомо подложные счета-фактуры и налоговые декларации, используя для этого сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов.

За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2–3% от суммы продажи, указанной в документах. Их клиентами, по данным МВД, были сотни коммерческих организаций, уклонявшихся от уплаты налогов.

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)"). В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что глав скандального модельного агентства будут судить в Нижнем Новгороде.