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Общество

Межвузовский волонтёрский лагерь "Живая земля" пройдет в Нижегородской области с 2 по 5 мая

02 мая 2017 11:32  [52] Общество

Седьмой межвузовский волонтёрский лагерь "Живая земля" пройдет в городском округе Семёновский Нижегородской области с 2 по 5 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Участниками лагеря станут около 100 студентов и выпускников нижегородских вузов и членов молодёжных общественных организаций.

Как сообщается в пресс-релизе, в лагере студентам-добровольцам предстоит высаживать саженцы хвойных и лиственных пород деревьев, а также заниматься благоустройством территории Крестовоздвиженского женского монастыря в деревне Быдреевка. В перечень работ по благоустройству территории монастыря входит расчистка от естественного мусора, распил и вывоз поваленных деревьев, организация зоны отдыха и другие работы.

Работы по лесопосадкам будут проходить по согласованию с Семёновским лесничеством.

СПРАВКА:
Межвузовский волонтёрский лагерь "Живая земля" был задуман в 2010 году как лесовосстановительный и впервые проходил в 2011 году в окрестностях деревни Верхняя Верея в Выксунском районе Нижегородской области. С 2011 по 2016 год участники проекта проводили посадки деревьев в Выксунском, Городецком и Воскресенском районах области.

Инициаторами проекта выступили Общественная палата Нижегородской области и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского при поддержке правительства Нижегородской области и Совета ректоров вузов региона.

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