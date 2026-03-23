Общество

Четыре грузовика с гумпомощью отправили в зону СВО из Нижегородской области

23 марта 2026 16:53 Общество
Четыре грузовика с гумпомощью отправили в зону СВО из Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

23 марта с территории Спасского Староярмарочного собора в Нижнем Новгороде в зону СВО отправили четыре  грузовика с гуманитарным грузом. В составе гумпомощи - продукты, средства бытовой химии, спальные мешки, книги, маскировочные сети, генераторы, строительные материалы.

В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Малафеев, руководитель общественной организации «Духовное наследие Владимир Метельков, волонтеры, участвующие в сборах и отправках гуманитарной помощи, кадеты движения «Гвардейская смена». Перед отправкой груза протоиерей Александр Малафеев совершил молебен.  

«Сегодня мы традиционно возносим молитвы перед отправкой гуманитарного груза для наших военнослужащих – нижегородцев, выполняющих свой долг в зоне проведения СВО. Отправки грузов стали доброй традицией, которую мы поддерживаем благодаря правительству Нижегородской области, общественной организации «Духовное наследие», добровольцев и всех неравнодушных людей. Любая весточка, любая помощь для наших солдат отрадна. Они чувствуют, что не одиноки, что мы все готовы трудиться, чтобы поддержать их. Помолимся, чтобы Господь послал нашим воинам сил духовных и телесных, а наших воинов благословил благополучно доставить и передать груз», – сказал Александр Малафеев.

От Нижегородской епархии военнослужащим отправили строительные материалы, маскировочные сети, духовную литературу и иконы. Общий вес гумпомощи составляет около 25 тонн. Груз отправился на территорию ЛНР и ДНР, а также в Брянскую область.

Гуманитарная акция организована правительством Нижегородской области, Нижегородской епархией и общественной организацией «Духовное наследие».

