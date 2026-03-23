Евгений Люлин предложил увеличить число награждаемых медалью "За поддержку СВО" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

23 марта в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту. Депутаты обсудили проект изменений в Положение о медали «За поддержку специальной военной операции». Как отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин, планируется увеличить ежегодное число награждаемых медалью.

Медаль «За поддержку специальной военной операции» была учреждена Законодательным собранием в 2025 году. За это время ею награждены более двухсот нижегородцев – волонтеры, предприниматели, общественники, педагоги, священнослужители, которые с первых дней спецоперации помогают бойцам и их семьям, собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, восстанавливают жилье в новых регионах.

Предлагаемые изменения уточняют, что медалью могут быть награждены не только жители Нижегородской области, но и жители других субъектов Российской Федерации, проявившие активную гражданскую позицию и оказывающие помощь на территории Нижегородской области.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин подчеркнул, что медаль стала символом признания заслуг тех, кто в тылу помогает фронту.

«Медаль «За поддержку СВО» – это наша региональная награда, но она имеет огромное моральное значение. Ею отмечают не чиновников и не должности, а самых обычных людей, которые по зову сердца идут в волонтерские штабы, плетут сети, собирают гуманитарные грузы, помогают семьям военнослужащих. Мы видим, как растет число желающих помочь, как расширяется география добрых дел. Поэтому важно, чтобы механизм награждения был гибким. Предлагаемые изменения позволят охватить больше достойных кандидатов, которые помогают фронту. Увеличивая ежегодную квоту до 700 человек, мы даем возможность отметить больше людей, которые вносят реальный вклад в общую Победу», – отметил Евгений Люлин.

Согласно новой редакции Положения, ежегодно медалью смогут награждаться не более 700 человек (ранее было 500). Это позволит охватить большее число волонтеров и активистов, чья работа заслуживает общественного признания.

Также документом уточняется порядок рассмотрения наградных документов.

«За время существования медали мы накопили опыт, увидели, какие вопросы возникают при подготовке наградных документов. Новый порядок делает процедуру более прозрачной и оперативной. Важно поощрять людей, которые ежедневно, не жалея себя, помогают нашим бойцам и их семьям. Особо отмечу, что теперь в числе награждаемых могут быть не только жители Нижегородской области. Это справедливо, ведь помощь в нашу область приходит также и от граждан, проживающих на территории других регионов», – отметил председатель комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

Проект постановления рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 27 марта.