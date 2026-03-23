Коммунальщиков оштрафуют за сбросы в Оку в Нижегородской области Общество

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода поддержал позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в деле о привлечении МУП "Жилсервис" Володарского района к административной ответственности.

Предприятие признано виновным в повторном неисполнении предписания надзорного органа и неустранении выявленных экологических нарушений.

МУП "Жилсервис" эксплуатирует очистные сооружения в поселке Новосмолинский, реконструированные в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". После завершения работ на объекте выявили более 20 нарушений природоохранных требований, по которым предприятию было выдано предписание об их устранении.

Как установили инспекторы надзорного ведомства, в ходе внеплановой проверки летом прошлого года предписание было выполнено не полностью. Организации выдали новое предписание и предоставили дополнительное время для устранения нарушений, однако и эти требования исполнены не были.

Повторная проверка в октябре 2025 года показала, что часть нарушений сохраняется. В частности, зафиксирован сброс сточных вод в реку Оку с превышением установленных нормативов.

В связи с этим предприятие привлекли к ответственности по ч. 39 ст. 19.5 КоАП РФ. Суд не нашел оснований для отмены постановления, отметив отсутствие обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать об объективной невозможности исполнения предписания.

МУП "Жилсервис" назначены штрафные санкции.

Кроме того, специалисты Росприроднадзора провели три расчета вреда, причиненного водному объекту. Общая сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей. Вопрос взыскания ущерба и полного устранения нарушений на очистных в Новосмолинском остается на контроле надзорного ведомства.

