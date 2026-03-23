Новые названия улиц и сквера утвердили в Нижнем Новгороде

Решения о присвоении новых наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры приняли на заседании городской Думы 23 марта.
Сквер на пересечении улиц Ульянова и Провиантской получил имя академика Андрея Гапонова-Грехова, выдающегося физика, академика АН СССР, основателя ИПР РАН в Нижнем Новгороде. С инициативой выступил Федеральный исследовательский центр "Институт прикладной физики имени Гапонова-Грехова А.В. Российской академии наук".
Еще одно решение касается Приокского района. Новой улице в зоне перспективной застройки между деревней Ольгино и поселком Луч присвоено имя Героя Советского Союза Арсения Ворожейкина.
Арсений Ворожейкин — генерал-майор авиации, первый заместитель командующего ПВО Черноморского флота СССР, дважды Герой Советского Союза. Он был награжден орденами Ленина и Красной Звезды, четырежды — орденом Красного Знамени, а также известен как писатель.
Спикер муниципального парламента Евгений Чинцов подчеркнул, что присвоение новым городским объектам имен выдающихся соотечественников является проявлением преемственности поколений. Он отметил, что предложения были заранее рассмотрены и поддержаны комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.
Кроме того, в деревне Ржавка Кстовского района появятся новые улицы — Тисовая, Террасная и Панорамная. Также одному из садоводческих некоммерческих товариществ в Кстове по ходатайству председателя будет присвоено наименование "Нижегородец".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
