Нижегородская область стала "пилотом" по автоматической подаче заявок в 1 класс

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где внедряется механизм автоматической отправки заявлений на зачисление детей в первый класс. Родители будущих первоклассников уже могут заполнить черновики заявлений на портале "Госуслуги".

При старте приемной кампании (не позднее 1 апреля) в большинстве случаев родителям достаточно будет нажать кнопку "Отправить". Более того, предусмотрена возможность автоматической подачи заявления.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что процедуру постарались максимально упростить. "Оформляя черновик, родители должны будут проставить специальную галочку, и в момент старта кампании их заявление будет отправлено автоматически", — подчеркнул он.

Наряду с Нижегородской областью в пилоте участвуют еще 16 регионов.

Каждая школа самостоятельно устанавливает время начала приема документов, однако оно должно быть не позднее 1 апреля. При этом сохраняется поэтапный порядок зачисления: до 30 июня принимаются заявления от семей, проживающих на закрепленной территории, а также льготных категорий. С 6 июля по 5 сентября подать документы смогут все желающие при наличии свободных мест.

Глава регионального минобра Михаил Пучков обратил внимание, что ранее процедура подачи заявлений была напряженной для родителей. Многим приходилось ждать начала кампании, которое зачастую стартует в полночь, чтобы успеть отправить заявку. Теперь, пояснил министр, достаточно заранее заполнить заявление и сохранить его.

"Первого апреля система автоматически отправит заявку в первый класс той школы, к которой прикреплен ваш дом по территориальному принципу", — отметил Пучков.

При этом возможность выбрать школу не по месту регистрации остается: такие заявления, как и прежде, можно подать во вторую волну — с 6 июля.

Ожидается, что в новом учебном году школы региона примут около 35 тысяч первоклассников.

Развитие цифровых сервисов, включая портал "Госуслуги", ведется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.