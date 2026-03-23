Нижегородская область — лидер по числу охваченных соцконтрактом многодетных семей Общество

С 2025 года многодетные семьи получили приоритетное право на заключение социальных контрактов. По итогам года их доля среди всех получателей этой меры поддержки составила 22% — это более 52 тысяч семей, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных реализации госполитики в отношении многодетных.

По словам Баталиной, одним из лидеров по использованию этой меры поддержки стала Нижегородская область. Здесь на многодетные семьи приходится более половины всех заключенных социальных контрактов — 51%. Высокие показатели также зафиксированы в Якутии, Чечне и Дагестане.

Социальный контракт представляет собой безвозмездную меру господдержки для граждан и малоимущих семей с доходом ниже прожиточного минимума. Его могут оформить самозанятые, индивидуальные предприниматели, официально трудоустроенные, учащиеся и безработные.

В рамках соцконтракта предоставляются субсидии, в частности на открытие собственного дела — до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей, а также на обучение — до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на соцконтракты с нижегородцами планируют направить более 1 млрд рублей.