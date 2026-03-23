Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Последние новости рубрики Общество
23 марта 2026 15:45
Нижегородская область — лидер по числу охваченных соцконтрактом многодетных семей
23 марта 2026 15:28
Более 1 млрд рублей вложат в дороги Нижнего Новгорода
23 марта 2026 15:20
Андрей Воробьёв запустил новый участок трассы ЮЛА в Подмосковье
23 марта 2026 15:12
Новые названия улиц и сквера утвердили в Нижнем Новгороде
23 марта 2026 14:55
Трехсвятский квартал в центре Нижнего Новгорода внесли в реестр ОКН
23 марта 2026 14:50
Войска беспилотных систем пополнила еще одна группа нижегородских добровольцев
23 марта 2026 14:47
Нижегородская область взяла три награды нацпремии "За вклад в развитие городской мобильности"
23 марта 2026 14:20
Как действовать, если в купленной квартире остались прописанные: советы юриста
23 марта 2026 13:40
Гималайский медведь проснулся в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
23 марта 2026 13:08
29 нижегородских муниципалитетов могут попасть в зону паводка
23 марта 2026 15:45 Общество
Нижегородская область — лидер по числу охваченных соцконтрактом многодетных семей

С 2025 года многодетные семьи получили приоритетное право на заключение социальных контрактов. По итогам года их доля среди всех получателей этой меры поддержки составила 22% — это более 52 тысяч семей, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных реализации госполитики в отношении многодетных.

По словам Баталиной, одним из лидеров по использованию этой меры поддержки стала Нижегородская область. Здесь на многодетные семьи приходится более половины всех заключенных социальных контрактов — 51%. Высокие показатели также зафиксированы в Якутии, Чечне и Дагестане.

Социальный контракт представляет собой безвозмездную меру господдержки для граждан и малоимущих семей с доходом ниже прожиточного минимума. Его могут оформить самозанятые, индивидуальные предприниматели, официально трудоустроенные, учащиеся и безработные.

В рамках соцконтракта предоставляются субсидии, в частности на открытие собственного дела — до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей, а также на обучение — до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на соцконтракты с нижегородцами планируют направить более 1 млрд рублей. 

Новости по теме
08 июля 2025 09:50
Житель Арзамаса расширил собственный бизнес по выращиванию ягод благодаря соцконтракту
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
