Количество аттракционов в Нижегородской области почти не изменилось с 2016 года, - Гостехнадзор Культура и отдых

Парк Швейцария Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Количество аттракционов в Нижегородской области почти не изменилось с 2016 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник отдела № 5 управления регионального Гостехнадзора Александр Панов 2 мая.



По его словам, в 2017 году на территории региона находится 316 механизированных аттракционов, за которыми осуществляется надзор. Это на четыре аттракциона меньше, чем в 2016 году. По состоянию на конец апреля допуск к эксплуатации имело 309, остальные были в процессе получения техпаспорта.

Также Александр Панов сообщил, что на территории Нижнего Новгорода в течение летнего паркового сезона будут функционировать 194 аттракциона (61% от общего количества). Все они имеют допуск к эксплуатации.



"В прошлом году весной и летом в период эксплуатации аттракционов в регионе не было зафиксировано ни одного происшествия, связано с их поломкой. В этом году также не ожидаем никаких происшествий. Все тщательно проверяется специалистами, надзор за аттракционами осуществляется в течение всего сезона", - отметил собеседник агентства.



Напомним, что в 2016 году ведомство выдало также около 300 талонов допуска к эксплуатации аттракционов.

Напомним также, что нижегородский Парк "Швейцария" намерен сохранить "Колесо обозрения".