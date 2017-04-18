Нижегородский Парк "Швейцария" намерен сохранить "Колесо обозрения" Культура и отдых

Парк Швейцария Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Парк "Швейцария" (Нижний Новгород, находится под управлением ООО "Парк Приокский") намерен сохранить аттракцион "Колесо обозрения". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на руководство парка 20 апреля 2017 года.

По данным руководства организации, парк уже готов к новому сезону. "В 2017 году, как и в прошлом, в парке будет работать четыре аттракционных площадки, в том числе, колесо обозрения. Дополнительных новых аттракционов устанавливать не планируется", - добавили в ООО.

Напомним, что впервые о возможном переносе колеса обозрения из парка "Швейцария" стало известно более полутора лет назад - в сентябре 2015 года. 5 апреля 2016 года суд обязал "Карусель-НН" демонтировать колесо, однако 14 апреля стороны договорились о его сохранении колеса на лето 2016 года.

В августе прошлого года стало известно, что руководство "Карусель-НН" рассчитывает сохранить колесо обозрения в "Швейцарии". Директор ООО "Парк Приокский" Елена Хабарова сообщила НИА "Нижний Новгород", что сотрудничество будет продолжено, если стороны смогут договориться об условиях, устраивающих обоих.