Нижегородский филиал "Т Плюс" завершил отопительный сезон 2016/17 гг без сбоев Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" завершил отопительный сезон 2016/17 гг без сбоев. Об этом сообщает пресс-служба компании 2 мая.

"Предприятия Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" обеспечили надежное теплоснабжение потребителей в течение осенне-зимнего периода 2016/17 годов. В соответствии с распоряжениями глав местного самоуправления отопительный сезон в городах Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове завершился 2 мая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что станции филиала – Сормовская, Дзержинская и Новогорьковская ТЭЦ прошли осенне-зимний период без существенных сбоев в теплоснабжении и переведены на летний режим работы. Время устранения повреждений на тепловых сетях Дзержинска и Кстова не превышало нормативное.

Сейчас станции и тепловые сети ведут подготовку к осенне-зимнему периоду 2017/18 гг.

СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (Дзержинск) и Кстовские тепловые сети.