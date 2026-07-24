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Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

24 июля 2026 13:37 Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Фото: Кира Мишина

Совет директоров Банка России 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,25% до 14% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что экономика во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. При этом прогноз роста ВВП на 2026 год снижен до 0−1%.

По оценке регулятора, устойчивая инфляция остается в диапазоне 4−5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%. В ЦБ указали, что рост цен в последние месяцы во многом был связан с разовыми факторами, в том числе динамикой цен на топливо и плодоовощную продукцию.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать с учетом инфляции, инфляционных ожиданий и экономических рисков. Базовый прогноз предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5−14,6%, а в 2027 году — 10,5−12,5%.

Также отмечается, что что кредитная активность в июне замедлилась, а ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску продукции снизились. При этом рынок труда остается напряженным, а безработица сохраняется на исторически низком уровне.

Накануне эксперты сказали, что решение Банка России по ключевой ставке и обновленный макропрогноз будут ключевыми сигналами для вкладчиков. Повышение прогноза по ставке указывает на возможное длительное сохранение высоких ставок по депозитам, отчего краткосрочные вклады становятся более привлекательными.

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Теги:
ключевая ставка Финансы ЦБ РФ
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