Нижегородцев предупредили об опасностях обращения к «раздолжнителям» Экономика

Жителям Нижегородской области рассказали о рисках, связанных с так называемыми «раздолжнителями» — компаниями, которые обещают быстро и полностью избавить человека от долгов.

Как сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России, в последнее время на рынке юридических услуг стало больше недобросовестных фирм, предлагающих помощь при просроченной задолженности. За сравнительно небольшую плату они гарантируют списание долгов, однако фактически вводят клиентов в заблуждение.

Такие организации обещают результат, который не могут обеспечить. При этом они нередко дают неполную или недостоверную информацию об условиях работы и возможных последствиях процедур банкротства.

Продвигают свои услуги «раздолжнители» активно и агрессивно. В рекламе зачастую умалчиваются важные детали, а формулировки создают иллюзию простого и гарантированного решения проблемы.

В договорах их услуги, как правило, прописаны как консультационные. Компании стремятся как можно быстрее подписать документы и получить оплату, пока клиент не успел внимательно изучить условия. В дальнейшем исполнять громкие обещания они не спешат, поскольку формально обязаны лишь консультировать.

Распознать недобросовестную фирму можно по заявлениям о полном списании долгов. Поводом насторожиться должна стать и реклама с гарантиями сохранности имущества — например, обещания «защиты имущества от арестов». Клиентов также убеждают в существовании государственной системы списания задолженности и призывают прекратить выплаты по кредитам, используя формулировки вроде «отменяем платежи» или «больше не платите кредиторам». Но это приведет лишь к росту задолженности за счет штрафов и неустоек.

Специалисты регулятора рекомендуют при возникновении сложностей с выплатой долгов прежде всего обратиться к кредитору. Финансовые организации заинтересованы в урегулировании ситуации, чтобы заемщик смог вернуть средства.

Российское законодательство предусматривает законные механизмы поддержки граждан: кредитные и ипотечные каникулы, реструктуризацию, рефинансирование и комплексное урегулирование задолженности.

Банкротство считается крайней мерой. Внесудебная процедура проводится бесплатно, однако она влияет на деловую репутацию и кредитную историю. В дальнейшем получить новый заем будет затруднительно. Кроме того, появится запрет на занятие определенных должностей.

При этом даже банкротство не освобождает от ряда обязательств, в том числе по выплате алиментов и возмещению вреда жизни и здоровью.

Ранее в Банке России предупредили о новой мошеннической схеме в соцсетях.