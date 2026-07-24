Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 июля 2026 16:48
Плату за вывоз мусора для нижегородских сельхозпредприятий не повысят
24 июля 2026 14:05
Нижегородская мэрия заключила лизинговый контракт на 122 коммунальные машины
24 июля 2026 13:37
Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых
24 июля 2026 13:10
Нижегородские компании вошли в 21-й пакет санкций ЕС против России
24 июля 2026 10:16
Нижегородцев предупредили об опасностях обращения к «раздолжнителям»
24 июля 2026 08:45
Нижегородка открыла студию ростовых кукол, заключив соцконтракт на 350 тыс.
23 июля 2026 15:45
Ключевая ставка — главная интрига заседания ЦБ РФ: когда открывать вклад?
23 июля 2026 14:41
ВТБ помогает среднему и малому бизнесу снизить затраты на расчеты с Китаем
23 июля 2026 13:58
Согласован облик первых домов нового жилого квартала по КРТ в Кстове
23 июля 2026 11:35
Как изменились цены на бензин в Нижегородской области за неделю
Экономика

Плату за вывоз мусора для нижегородских сельхозпредприятий не повысят

24 июля 2026 16:48 Экономика
Плату за вывоз мусора для нижегородских сельхозпредприятий не повысят

Фото: Александр Воложанин

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нижегородской области продолжат начислять плату предприятиям агропромышленного комплекса исходя из количества сотрудников, сообщили областном минэкологии.

Решение принято по итогам рабочего совещания с участием операторов. На встрече рассмотрели порядок начисления платы для сельскохозяйственных предприятий и пришли к выводу, что расчет исходя из площади объектов сельхозназначения является неправомерным.

Ранее представители агропромышленного комплекса региона пожаловались властям на завышенные счета за обращение с ТКО. По их словам, начисления производились по принципу, применяемому к офисной недвижимости — исходя из площади помещений, несмотря на небольшую численность персонала на таких объектах.

В результате операторы сохранили действующий порядок — без перехода на оплату по площади. Таким образом, увеличения платежей для аграрных предприятий не произойдет.

В министерстве пояснили, что действующие нормативы накопления ТКО, утвержденные постановлением правительства региона от 26 декабря 2018 года № 905, не выделяют отдельные категории для животноводческих ферм и других сельхозобъектов. Поэтому для них применяется норматив для категории «Предприятия иных отраслей промышленности», который рассчитывается по численности сотрудников.

Если юридическое лицо создает новое место накопления ТКО, ему необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о включении контейнерной площадки в соответствующий реестр. После этого сведения вносятся в территориальную схему обращения с отходами через ФГИС УТКО в установленном порядке, без проведения общественных обсуждений.

В министерстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация не требует изменений в территориальной схеме обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что нижегородские фермеры получат почти 118 млн рублей субсидий от региона.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Сельское хозяйство ТКО
Поделиться:
Новости по теме
22 июля 2026 11:00
Правительство РФ призвало увеличить число АЗС в Нижегородской области
20 июля 2026 11:38
Никитин поблагодарил нижегородцев за человечность во время топливного кризиса
03 июля 2026 14:25
Нижегородские власти хотят ввести субсидии для племенного животноводства
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных