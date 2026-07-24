Плату за вывоз мусора для нижегородских сельхозпредприятий не повысят Экономика

Фото: Александр Воложанин

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нижегородской области продолжат начислять плату предприятиям агропромышленного комплекса исходя из количества сотрудников, сообщили областном минэкологии.

Решение принято по итогам рабочего совещания с участием операторов. На встрече рассмотрели порядок начисления платы для сельскохозяйственных предприятий и пришли к выводу, что расчет исходя из площади объектов сельхозназначения является неправомерным.

Ранее представители агропромышленного комплекса региона пожаловались властям на завышенные счета за обращение с ТКО. По их словам, начисления производились по принципу, применяемому к офисной недвижимости — исходя из площади помещений, несмотря на небольшую численность персонала на таких объектах.

В результате операторы сохранили действующий порядок — без перехода на оплату по площади. Таким образом, увеличения платежей для аграрных предприятий не произойдет.

В министерстве пояснили, что действующие нормативы накопления ТКО, утвержденные постановлением правительства региона от 26 декабря 2018 года № 905, не выделяют отдельные категории для животноводческих ферм и других сельхозобъектов. Поэтому для них применяется норматив для категории «Предприятия иных отраслей промышленности», который рассчитывается по численности сотрудников.

Если юридическое лицо создает новое место накопления ТКО, ему необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о включении контейнерной площадки в соответствующий реестр. После этого сведения вносятся в территориальную схему обращения с отходами через ФГИС УТКО в установленном порядке, без проведения общественных обсуждений.

В министерстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация не требует изменений в территориальной схеме обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что нижегородские фермеры получат почти 118 млн рублей субсидий от региона.