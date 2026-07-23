Ключевая ставка — главная интрига заседания ЦБ РФ: когда открывать вклад? Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банки повышают ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 14,25% годовых. Это связано с ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий, а также с попытками банков привлечь средства до возможного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.

Ставки по депозитам пошли в рост?

Повышение ставок по вкладам достигло 0,2−0,5 процентного пункта, а отдельные предложения предлагают доходность до 13,6% годовых. Банки активно используют механизмы привлечения «новых денег», что позволяет им точечно увеличивать фондирование. Основным инструментом конкуренции стали короткие сроки размещения (от одного до шести месяцев).

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил в беседе с 360.ru, что повышение ставок отражает не столько ожидания решения ЦБ, сколько борьбу банков за клиентов. Банки стремятся зафиксировать ресурсную базу до возможного обновления прогнозов регулятора, что снижает риски ужесточения денежно-кредитных условий во второй половине года.

Какие варианты развития событий рассматриваются?

Предстоящее заседание ЦБ 24 июля считается одним из самых сложных. Регулятору предстоит балансировать между борьбой с инфляцией и поддержкой экономики, которая демонстрирует признаки охлаждения. Годовая инфляция в июне достигла 6,02%, а промышленные темпы роста оказались невысокими.

Большинство аналитиков прогнозируют сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне 14,25%. Аргументы в пользу паузы включают ускорение инфляции, рост бизнес-ожиданий и неопределенность бюджетной политики. Снижение ставки на 0,25 процентного пункта до 14% возможно только при отсутствии резкого ухудшения инфляционных данных.

Повышение ставки на июльском заседании эксперты считают маловероятным, хотя полностью исключать его нельзя из-за рисков на топливном рынке. Особенностью заседания является обновление среднесрочного макропрогноза, которое определит ориентиры для банков и вкладчиков на вторую половину года.

Прогнозы по ставке изменились с мая. В июне ожидалось снижение до 11−12% к концу года, но к июлю ожидания ужесточились из-за ускорения инфляции и роста инфляционных ожиданий. По данным исследования инФОМ, ожидания россиян на год вперед выросли до 14,7%, а наблюдаемая инфляция достигла 15,1%.

Бюджетная политика также влияет на прогнозы. Дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2026 года составил 5,73 трлн рублей (2,5% ВВП), что превышает годовой план. Сохранение стимулирующей политики сдерживает возможности смягчения денежно-кредитной политики.

На что обратить внимание при выборе банковского вклада

Решение Банка России по ключевой ставке и обновленный макропрогноз будут ключевыми сигналами для вкладчиков. Повышение прогноза по ставке указывает на возможное длительное сохранение высоких ставок по депозитам, что делает краткосрочные вклады более привлекательными. Банки предлагают повышенные ставки на непродолжительные сроки, стремясь привлечь клиентов до следующего сигнала регулятора.

Однако сохранение ставки на текущем уровне не гарантирует неизменность доходности вкладов. Вкладчики должны учитывать, что условия размещения средств зависят от политики каждого банка. Банки корректируют свои депозитные предложения не только в ответ на изменения ключевой ставки, но и исходя из потребностей в ликвидности, что обеспечивает разнообразие условий на рынке.

При выборе вклада важно обращать внимание не только на номинальную ставку, но и на эффективную доходность, учитывая капитализацию процентов. Срок размещения также играет ключевую роль. Короткие вклады (3−6 месяцев) позволяют оперативно реагировать на изменения на рынке, тогда как длинные вклады (1−2 года) фиксируют текущую высокую доходность при уверенности в снижении ставок.

Условия досрочного расторжения также важны: многие банки пересчитывают проценты по минимальной ставке, что может нивелировать полученную доходность. Альтернативой срочным вкладам служат накопительные счета, которые позволяют пополнять и снимать средства без потери процентов, хотя ставки по ним обычно ниже и могут меняться.