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Общество

Облправительство намерено направить 147 млн рублей на реконструкцию стадиона "Локомотив" в Нижнем Новгороде

02 мая 2017 16:35  [43] Общество
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено направить 147 млн рублей на реконструкцию тренировочной площадки стадиона "Локомотив" (пер. Балаклавский, 1) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, торги на право выполнения этих работ назначены на 19 мая. Завершить реконструкцию необходимо до декабря 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 147 млн рублей. Источник финансирования – средства адресной инвестиционной программы региона на 2017-2019 годы.

Напомним, что в январе 2016 года FIFA утвердила три предматчевые тренировочные площадки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Одна из них - на базе детской спортивной школы "Мещера" (ул. Карла Маркса, 17а), вторая - в 200 метрах от дома №19 по ул. Карла Маркса, третья - на стадионе "Локомотив". Кроме того, для этих же целей в настоящее время ведется реконструкция стадиона "Химик" в Дзержинске.

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