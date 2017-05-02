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Общество

Около 1,5 тысяч жителей Канавинского района Нижнего Новгорода приняли участие общегородском субботнике

02 мая 2017 17:42  [48] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 1,5 тысяч жителей Канавинского района Нижнего Новгорода приняли участие общегородском субботнике 29 апреля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 2 мая.

Мероприятие затронуло общественно значимые территории района, в числе которых памятник героям-освободителям на улице Тихорецкой, Мещерское озеро, Московское шоссе.

В работах по наведению порядка на территории района были задействованы учащиеся образовательных заведений и учреждений профессионального образования, сотрудники предприятий, администрации района. Сотрудники районной администраций в этот день приводили в порядок памятник Героям-освободителям на улице Тихорецкой. В мероприятии приняли участие 60 сотрудников ведомства. Они убрали поверхностный мусор, занявший полностью два бортовых КАМАЗа.

"Я неоднократно повторял и повторю вновь - чисто не там где убирают, чисто там, где не мусорят. Наша акция "Субботник по-канавински" именно эту идею и поддерживает. Мы совместно с жителями района наводим порядок в ежедневном формате. И там, где убрались, уже наверняка мусорить не захочется. Мы все должны понимать, что каждый житель Канавинского района в ответе за чистоту и красоту наших улиц и дворов, мы - вместе и каждый в отдельности", - отметил по итогам субботника исполняющий обязанности главы администрации Михаил Шаров.

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