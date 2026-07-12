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Общество

Нижегородцам объяснили, почему опасно есть рыбу из городских водоемов

12 июля 2026 10:42 Общество
Нижегородцам объяснили, почему опасно есть рыбу из городских водоемов

Жителям Нижнего Новгорода не рекомендуется употреблять в сыром или вяленом виде рыбу, выловленную в черте города в Волге, Оке и городских озерах. Об этом изданию «Живем в Нижнем» рассказала доцент кафедры гигиены ПИМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Олюшина.

По ее словам, такая рыба может содержать ртуть, свинец, кадмий и мышьяк. Наибольшее количество тяжелых металлов и токсичных веществ накапливают хищные виды, включая щуку, сома и окуня.

Специалист отметила, что чаще всего опасные вещества концентрируются в печени, а жирорастворимые токсины откладываются в подкожном жире и мясе вдоль хребта.

Кроме того, в рыбе могут присутствовать стойкие органические загрязнители. Как пояснила Екатерина Олюшина, речь идет о повышенном содержании пестицидов, диоксинов и полихлорированных бифенилов.

Еще одной опасностью являются паразиты, обитающие в речной и озерной рыбе. Так, лещ, плотва, язь, красноперка и пескарь нередко являются переносчиками описторхисов, вызывающих тяжелые заболевания печени и желчевыводящих путей. Во внутренних органах хищной рыбы могут встречаться ленточные черви, а представители карповых и окуневых пород часто поражены трематодами.

По словам Олюшиной, исследования Нижегородской испытательной лаборатории регулярно выявляют живых личинок трематод, в том числе в свежем леще.

Ранее нижегородцам напомнили правила безопасного употребления пресноводной рыбы. Свежую рыбу советуют готовить сразу после вылова. Если такой возможности нет, ее нужно заморозить. При температуре -40 градусов паразиты погибают через семь часов, при -35 — через 14 часов. Подробности — здесь.

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Теги:
Врачи Река Рыболовство
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