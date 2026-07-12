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Общество

Затяжные дожди ждут нижегородцев на предстоящей неделе

12 июля 2026 10:16 Общество
погода

Фото: Александр Воложанин

Дожди, обрушившиеся на Нижний Новгород в воскресенье, сохранятся на предстоящей рабочей неделе.

По данным сервиса «Яндекс Погода», осадки ожидаются с понедельника по четверг включительно. При этом в указанный период погода будет умеренно теплой.

В понедельник (13 июля) прогнозируется до +22 градусов. Во вторник (14 июля) — до +25. В среду (15 июля) — до +24. Самым прохладным днем на будущей неделе может стать четверг (16 июля) — пока в прогнозе стоит +20 градусов в дневное время.

При этом в пятницу (17 июля) синоптики обещают переменную облачность без осадков. Максимальная температура воздуха составит +21 градус. Ветер подует с севера.

Выходные же обещают быть ясными и теплыми. В субботу (18 июля) воздух прогреется до +22 градусов. А в воскресенье — и вовсе до +26.

Ранее сообщалось, что за это воскресенье в Нижнем Новгороде может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

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Теги:
Дождь Погода Прогноз
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