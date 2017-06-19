"Руководителей за такие зоопарки, как в парке "Швейцария", нужно выгонять", - Николай Сатаев Общество

Николай Сатаев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Руководителей за такие зоопарки, как в парке "Швейцария", нужно выгонять", - заявил журналистам избранный 21 июня 2017 года член совета директоров ООО "Парк Приокский", депутат от КПРФ Николай Сатаев в перерыве заседания Гордумы.



Сегодня Дума Нижнего Новгорода согласовала принятие в собственность Нижнего Новгорода ограждения парка "Швейцария" от ООО "Парк Приокский". Николай Сатаев раскритиковал деятельность ООО и подчеркнул, что готов принять парк в оперативное управление и отремонтировать забор без привлечения бюджетных средств. Однако на голосование депутатов данный вопрос вынесен не был.



В перерыве заседания депутат обратил внимание, что некоторые руководители муниципальных организаций жалуются, что у них "мало денег".



"Бюджета больше не будет. Надо деньги зарабатывать! Вот парк "Швейцария". Сколько лет этому ООО? Часть наличкой, часть безналичкой, а забор как стоял, так и рушится. Зоопарк там – убожество, за это вообще нужно выгонять руководителей. Люди смотрят на зверей и плачут. Ситуация должна быть поставлена на контроль", - подчеркнул Сатаев.



Напомним, в июне 2017 года руководство "Швейцарии" заявило о необходимости капремонта ограждения парка. Глава администрации города Сергей Белов, в свою очередь, сообщил о готовности принять забор парка от ООО "Парк Приокский" в муниципальную собственность для его последующего ремонта.



Ранее сообщалось, что в июне 2013 года Гордума одобрила преобразование муниципального предприятия "Парк "Швейцария" в ООО "Парк Приокский". Это делалось для того, чтобы привлечь в парк крупного инвестора. Однако за четыре года он так и не был найден.