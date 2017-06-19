"Руководителей за такие зоопарки, как в парке "Швейцария", нужно выгонять", - Николай Сатаев

Ростелеком
Популярные комментарии за год
01 июня 2017 16:02  [5315] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
05 октября 2016 15:13  [4468] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [4043] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
11 мая 2017 18:18  [3367] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3343] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
28 ноября 2016 17:53  [3224] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
06 июля 2016 15:31  [3198] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
16 января 2017 16:41  [2593] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
12 сентября 2016 15:52  [2485] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
21 декабря 2016 16:26  [2362] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2017 19:04  [145] Почти 300 тысяч нижегородцев участвовали в голосовании за лучшего врача в 2017 году
21 июня 2017 18:23  [98] "Нижегородская область сегодня находится в авангарде здравоохранения России", - Евгений Лебедев
21 июня 2017 18:04  [160] Администрация Заволжья просит депутатов ЗС НО решить проблему подтопления города параллельно со строительством гидроузла
21 июня 2017 17:45  [133] Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде усилила контроль за качеством речной воды из-за нефтяных отходов в Волге
21 июня 2017 17:40  [353] "Руководителей за такие зоопарки, как в парке "Швейцария", нужно выгонять", - Николай Сатаев
21 июня 2017 17:06  [451] Нижегородская Дума отменила обязанность родителей предоставлять справки "из соцзащиты" для льготного питания в школах
21 июня 2017 16:53  [127] Движение транспорта ограничивается на ул.Гордеевской в Нижнем Новгороде 22-23 июня из-за ремонта труб
21 июня 2017 16:07  [254] Нижегородское правительство намерено внедрить программу ремонта школ региона в 2020 году
21 июня 2017 15:38  [158] Нижегородская администрация планирует внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением в 2018 году
21 июня 2017 15:26  [117] МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за гроз в Нижегородской области 21 июня
Общество

"Руководителей за такие зоопарки, как в парке "Швейцария", нужно выгонять", - Николай Сатаев

21 июня 2017 17:40  [353] Общество
Николай Сатаев

Николай Сатаев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Руководителей за такие зоопарки, как в парке "Швейцария", нужно выгонять", - заявил журналистам избранный 21 июня 2017 года член совета директоров ООО "Парк Приокский", депутат от КПРФ Николай Сатаев в перерыве заседания Гордумы.

Сегодня Дума Нижнего Новгорода согласовала принятие в собственность Нижнего Новгорода ограждения парка "Швейцария" от ООО "Парк Приокский". Николай Сатаев раскритиковал деятельность ООО и подчеркнул, что готов принять парк в оперативное управление и отремонтировать забор без привлечения бюджетных средств. Однако на голосование депутатов данный вопрос вынесен не был.

В перерыве заседания депутат обратил внимание, что некоторые руководители муниципальных организаций жалуются, что у них "мало денег".

"Бюджета больше не будет. Надо деньги зарабатывать! Вот парк "Швейцария". Сколько лет этому ООО? Часть наличкой, часть безналичкой, а забор как стоял, так и рушится. Зоопарк там – убожество, за это вообще нужно выгонять руководителей. Люди смотрят на зверей и плачут. Ситуация должна быть поставлена на контроль", - подчеркнул Сатаев.

Напомним, в июне 2017 года руководство "Швейцарии" заявило о необходимости капремонта ограждения парка. Глава администрации города Сергей Белов, в свою очередь, сообщил о готовности принять забор парка от ООО "Парк Приокский" в муниципальную собственность для его последующего ремонта.

Ранее сообщалось, что в июне 2013 года Гордума одобрила преобразование муниципального предприятия "Парк "Швейцария" в ООО "Парк Приокский". Это делалось для того, чтобы привлечь в парк крупного инвестора. Однако за четыре года он так и не был найден.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице Горький-Пешков в Нижнем Новгороде на фестивале Место19 июня 2017Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице "Горький-Пешков" в Нижнем Новгороде на фестивале "Место"

Александр Жунев

Фоторепортажи
Избрание главы Нижнего Новгорода
21 июня 2017 16:38Избрание главы Нижнего Новгорода

НИА Нижний Новгород

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph