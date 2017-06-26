Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2017 16:40  [34] Нижегородская администрация планирует провести ямочный ремонт дороги от ул.Ванеева до д.Новопокровское в 2017 году
26 июня 2017 15:24  [93] Нижегородский водоканал предупреждает об отключении холодной воды в ряде домов Приокского района 27 июня
26 июня 2017 13:36  [125] Нижегородское правительство сообщило о переносе окончания строительства надземных переходов в д.Афонино на конец июля
26 июня 2017 13:10  [140] Активисты планируют провести субботник в Копосовской дубраве в Нижнем Новгороде 1 июля
26 июня 2017 13:00  [128] Более 100 одиннадцатиклассников приняли участие в "Золотом балу" выпускников в Нижнем Новгороде
26 июня 2017 12:25  [614] Администрация Нижнего Новгорода назвала предполагаемые причины провала большегруза в яму на ул. Карла Маркса
26 июня 2017 11:25  [969] Нижегородская администрация планирует ввести "тарифное меню" в общественном транспорте в августе 2017 года
26 июня 2017 11:17  [141] Нижегородская администрация рассчитывает начать утепление фасадов домов в рамках программы капремонта в 2018 году
26 июня 2017 10:56  [123] Долги за отопление и ГВС перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС" в Дзержинске Нижегородской области составили более 63 млн рублей
24 июня 2017 18:17  [520] Межведомственная комиссия признала разрушающийся дом по ул.Углова в Нижнем Новгороде подлежащим сносу
Общество

Нижегородская администрация планирует провести ямочный ремонт дороги от ул.Ванеева до д.Новопокровское в 2017 году

26 июня 2017 16:40  [34] Общество

Фото: Яндекс-Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует провести ямочный ремонт дороги от ул.Ванеева до д.Новопокровское в 2017 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев после оперативного совещания 26 июня.

По его словам, в 2017 году планируется выполнить ямочный ремонт дороги от д.116 по ул.Ванеева, вдоль д.Кузнечиха и до д.Новопокровское. Ориентировочная стоимость ремонта – порядка четырёх млн рублей.

"В этом же году ожидается окончание строительства дороги от ул.Академика Сахарова до ЖК "Анкудиновский парк". Дорога будет проходить недалеко от ТИЗ "Новопокровское", в 200-300 метрах. Когда эта дорога будет построена – будет решаться вопрос об организации движения автобусов муниципальных маршрутов для обеспечения транспортного обслуживания деревни", - рассказал Владимир Исаев.

При этом, по его словам, в отношении дороги от ул. Малиновского до д. Новопокровское администрация по-прежнему "не может осуществить ремонт, так как дорога не соответствует нормативам и не входит в перечень муниципальных дорог".

Напомним, что с просьбой к администрации о принятии дороги к д.Новопокровское в собственность муниципалитета жители деревни выходили в 2015 году. Тогда мэрия в требованиях отказала, мотивируя это тем, что "подъездной путь к д. Новопокровское не является автодорогой: это земельные участки, самостоятельно обустроенные автовладельцами для проезда".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
26 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде ликвидирована

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph