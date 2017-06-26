Нижегородская администрация планирует провести ямочный ремонт дороги от ул.Ванеева до д.Новопокровское в 2017 году Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует провести ямочный ремонт дороги от ул.Ванеева до д.Новопокровское в 2017 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев после оперативного совещания 26 июня.



По его словам, в 2017 году планируется выполнить ямочный ремонт дороги от д.116 по ул.Ванеева, вдоль д.Кузнечиха и до д.Новопокровское. Ориентировочная стоимость ремонта – порядка четырёх млн рублей.



"В этом же году ожидается окончание строительства дороги от ул.Академика Сахарова до ЖК "Анкудиновский парк". Дорога будет проходить недалеко от ТИЗ "Новопокровское", в 200-300 метрах. Когда эта дорога будет построена – будет решаться вопрос об организации движения автобусов муниципальных маршрутов для обеспечения транспортного обслуживания деревни", - рассказал Владимир Исаев.

При этом, по его словам, в отношении дороги от ул. Малиновского до д. Новопокровское администрация по-прежнему "не может осуществить ремонт, так как дорога не соответствует нормативам и не входит в перечень муниципальных дорог".



Напомним, что с просьбой к администрации о принятии дороги к д.Новопокровское в собственность муниципалитета жители деревни выходили в 2015 году. Тогда мэрия в требованиях отказала, мотивируя это тем, что "подъездной путь к д. Новопокровское не является автодорогой: это земельные участки, самостоятельно обустроенные автовладельцами для проезда".