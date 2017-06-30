Колесо отлетело у МАЗа и врезалось в Renault в Балахнинском районе Нижегородской области 28 июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Колесо отлетело у МАЗа и врезалось в Renault в Балахнинском районе Нижегородской области 28 июня 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 19:10 на 359 км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород у МАЗ-5336 отлетело колесо и врезалось в автомобиль Renault.

В результате аварии водитель легкового автомобиля, мужчина 1962 года рождения, получил ушиб грудной клетки и, после осмотра медиками, был отпущен.