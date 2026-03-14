Главу нижегородской МФО дисквалифицировали на полгода за давление на должников

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отстранил от работы директора микрокредитной финансовой организации на шесть месяцев. Поводом стали жалобы жителей на действия компании при взыскании долгов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.
После их рассмотрения были возбуждены административные расследования. В ходе проверки специалисты выявили неоднократные нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ — речь идет о несоблюдении требований законодательства при возврате просроченной задолженности.
По данным надзорного ведомства, компания и раньше привлекалась к ответственности за подобные нарушения.
Кроме того, было выявлено ненадлежащее исполнение директором своих должностных обязанностей.
Учитывая установленные факты, суд признал директора виновным и назначил наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев.
На этот срок женщина не сможет занимать государственные и муниципальные должности, руководить коммерческими организациями и заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с управлением компаниями.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+