Главу нижегородской МФО дисквалифицировали на полгода за давление на должников

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отстранил от работы директора микрокредитной финансовой организации на шесть месяцев. Поводом стали жалобы жителей на действия компании при взыскании долгов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

После их рассмотрения были возбуждены административные расследования. В ходе проверки специалисты выявили неоднократные нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ — речь идет о несоблюдении требований законодательства при возврате просроченной задолженности.

По данным надзорного ведомства, компания и раньше привлекалась к ответственности за подобные нарушения.

Кроме того, было выявлено ненадлежащее исполнение директором своих должностных обязанностей.

Учитывая установленные факты, суд признал директора виновным и назначил наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев.

На этот срок женщина не сможет занимать государственные и муниципальные должности, руководить коммерческими организациями и заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с управлением компаниями.

