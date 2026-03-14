Главу нижегородской МФО дисквалифицировали на полгода за давление на должников

14 марта 2026 08:00 Происшествия
Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отстранил от работы директора микрокредитной финансовой организации на шесть месяцев. Поводом стали жалобы жителей на действия компании при взыскании долгов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

После их рассмотрения были возбуждены административные расследования. В ходе проверки специалисты выявили неоднократные нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ — речь идет о несоблюдении требований законодательства при возврате просроченной задолженности.

По данным надзорного ведомства, компания и раньше привлекалась к ответственности за подобные нарушения. 

Кроме того, было выявлено ненадлежащее исполнение директором своих должностных обязанностей.

Учитывая установленные факты, суд признал директора виновным и назначил наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев.

На этот срок женщина не сможет занимать государственные и муниципальные должности, руководить коммерческими организациями и заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с управлением компаниями.

Ранее сообщалось, что более миллиона рублей долга по алиментам погасил музыкант из Кстова.

Новости по теме
05 марта 2026 18:38
Нижегородские приставы выдворили из России двух граждан Конго и Ганы
05 февраля 2026 10:02
Приставы выселили двух нижегородцев из проданной квартиры родственника
27 января 2026 18:26
1,1 млн рублей взыскали с ИП за затянувшийся ремонт нижегородской больницы
