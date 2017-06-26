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Происшествия

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 65-летнего Юрия Верещака

29 июня 2017 17:51  [110] Происшествия
Юрий Верещак

Юрий Верещак

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 65-летнего Юрия Верещака. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области 29 июня 2017 года.

Согласно информации, пенсионер 26 июня 2017 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170-175 см, волосы и борода седые, глаза серые; имеются две татуировки ("перстень" на правой руке и "меч" на ноге). Мужчина является инвалидом III группы по производственной травме, правая рука обездвижена, хромает на левую ногу.

На момент пропажи был одет в синюю футболку, спортивные синие брюки, черные ботинки. Может иметь при себе палку для опоры при ходьбе.

Сотрудники УМВД России по Нижнему Новгороду просят граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, обратиться в полицию по телефонам: (831)268-43-49, 268-43-00 или по каналу связи "02".

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