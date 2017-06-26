Прибытие ряда авирейсов в Нижний Новгород задерживается 1 июля. Об этом сообщается на сайте нижегородского аэропорта "Стригино".
По данным, 12:30 задерживается рейс из Москвы (время прибытия 17:45, задержка составляет порядка трех часов), из Симферополя (плановое время прибытия в 10:55, ожидаемое в 13:05), из Нижнекамска (плановое время в 11:50, ожидаемое - 17:15).
Как пояснили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в компании "Аэрофлот", причиной сбоя ависообщения стали неблагоприятные климатические условия в Москве. Время задержки не уточняется. Еще один рейс из Москвы и один из Пензы отменены.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+