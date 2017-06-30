Первая акция в рамках экопроекта "Моё дерево в моём городе" состоится в Сормовском районе Нижнего Новгорода 4 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первая акция по озеленению дворов в рамках проекта "Моё дерево в моём городе" состоится в Сормовском районе Нижнего Новгорода 4 июля 2017 года. Об этом сообщает экологический центр "Дронт".

Согласно информации, будут озеленены сразу две придомовые территории, расположенные близко друг к другу, у домов № 14 и № 20 по проспекту Союзный (Сормовский район). "Здесь будут посажены деревья: липы, рябины и клёны, а также красиво цветущие кустарники – спирея, сирень, чубушник, и другие. Сажать эти растения будут местные жители и волонтёры", - отмечается в пресс-релизе.



Проекты озеленения разработаны ландшафтным дизайнером Ириной Каплуновой и согласованы с районной и городской администрациями.

СПРАВКА:

Проект "Моё дерево в моём городе" реализуется нижегородским региональным отделением Международного социально-экологического союза в партнерстве с экологическим центром "Дронт" в рамках Благотворительной программы "Создавая возможности".

В ходе проекта "Моё дерево в моём городе" планируется озеленить пять модельных территорий в Нижнем Новгороде, и обеспечить индивидуальный уход за каждым деревом и кустарником. Задача проекта - отработать механизм общественного участия в решении проблем городского озеленения.