Рок-фестиваль в поддержку жертв пыток прошел в Нижнем Новгороде после двух переносов места проведения Культура и отдых

Группа Useless id Фото: "То самое место"

Благотворительный рок-фестиваль в поддержку жертв пыток прошел в Нижнем Новгороде после двух переносов места проведения 1 июня 2017 года. Об этом сообщает МРОО "Комитет по предотвращению пыток".

Изначально Music Against Torture, приуроченный к Международному дню ООН в поддержку жертв пыток, должен был состояться на Гребном канале в рамках "НеТрамплин Party". Однако 28 июня организатора концерта Артема Прудникова вызвали в горадминистрацию, где сообщили, что мероприятие, организованное совместно с "Комитетом по предотвращению пыток", является несанкционированным "со всеми вытекающими последствиями". В администрации, в свою очередь, объяснили свои действия тем, что фестиваль был согласован не на то место и время: местом проведения при подаче уведомления была указана территория яхт-клуба "Лето", а дата - 2 июля.

30 июня организаторы договорились с HARAT'S PUB о проведении рок-фестиваля, и были подписаны все необходимые документы. "Однако уже вечером этого дня категорически против концерта выступили владельцы здания, в котором паб арендует помещение. Переговоры, которые продолжались до дня субботы, положительного результата не дали. В итоге, на помощь пришли владельцы "Того самого места", которые любезно предоставили помещение для проведения концерта", - отмечается в сообщении.

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в Комитете, мероприятие посетили около 250 человек. Сумма, собранная на фестивале, пока неизвестна. "Собрали, наверное, не так много, как хотелось бы. Но что-то всё-таки собрали. Мы в течение пары дней всё посчитаем и передадим нижегородцу Александру Дмитриеву, пострадавшему от пыток в полиции", - рассказал собеседник агентства.