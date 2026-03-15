Мужчина погиб из-за пожара на балконе в Автозаводском районе Происшествия

Сегодня утром, около 10:00, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар в одной из квартир на улице Шнитникова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Оказалось, что огонь вспыхнул на балконе. Ещё до приезда спасателей соседи смогли самостоятельно потушить возгорание.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили на балконе тело 63-летнего мужчины — хозяина квартиры.

Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

