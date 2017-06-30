Пумята Свобода и Революция пробудут в нижегородском "Лимпопо" до конца июля перед отправкой в другие зоопарки Культура и отдых

Пумята Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня Пумята Свобода и Революция пробудут в нижегородском зоопарке "Лимпопо" до конца июля перед отправкой в другие зоопарки. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-секретарь зоопарка Мария Лакомкина 4 июля 2017 года.



Напомним, что два детёныша пумы родились в "Лимпопо" 22 апреля и, так как это день рождения вождя русской революции Владимира Ленина, были названы Свободой и Революцией.



По словам Марии Лакомкиной, в настоящее время детёныши достаточно окрепли, чтобы через некоторое время переехать на новое место жительства в другие зоопарки. Однако в ближайший месяц их можно будет увидеть в вольере матери.



"Пока мы не можем сказать точно, в какие зоопарки будут направлены звери, так как на данный момент сделка находится на стадии согласования. Но, разумеется, зверьки будут отданы в хорошие и добрые руки", - отметила пресс-секретарь зоопарка.



Также она сообщила, что в зоопарке несколько дней назад родились совята белой полярной совы.



Напомним также, что в октябре 2014 года в семье пум родились трое детенышей.

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