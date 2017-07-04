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Общество

"Новые тарифы на ЖКУ, МРОТ, пенсии и правила покупки алкоголя вводятся с 1 июля", - анонс "Нижегородского рабочего"

05 июля 2017 16:27  [33] Общество

"Новые тарифы на ЖКУ, МРОТ, пенсии и правила покупки алкоголя вводятся с 1 июля", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 5 июля 2017 года.

На 4,4% вырастут в среднем суммы в платежках жителей региона. При этом минимальный размер оплаты труда с 1 июля будет увеличен на 300 рублей и составит 7800 рублей в месяц. Кроме того, с июля: возрастет и сумма штрафов за неправильное пользование чужими персональными данными, можно будет оформить электронный больничный лист и купить алкоголь только лишь при наличии водительских прав.

Линию нижегородского метро продлят до Сормова и на площадь Сенную. Такую перспективу озвучил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, проинспектировавший ход строительства станции метро "Стрелка". Данный вопрос уже обсуждается на уровне различных инстанций и прорабатывается специалистами. Когда линии нижегородской подземки дойдут до Сормова и Сенной, и какова нынешняя стадия готовности уже строящейся "Стрелки".

Любовь, сотворившая чудо: ежегодно 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Какие удивительные примеры преданности и самопожертвования влюбленных таит в себе вековая и новейшая история Нижегородского края, где в областном центре можно поклониться мощам святых Петра и Февронии Муромских и помолиться перед их иконой —в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

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