Итоги работы центров тестирования ГТО обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

В Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту под председательством Владимира Поддымникова-Гордеева. В работе также принял участие спикер Думы Евгений Чинцов.



Депутаты заслушали информацию о деятельности Нижегородского музея истории специальной военной операции и подвигов ее участников, работе муниципальных центров тестирования комплекса "Готов к труду и обороне" и итогах заливки спортивных площадок в зимний сезон.



Как сообщил и.о. директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Даниил Кормщиков, музей СВО, открытый в Нижнем Новгороде 21 марта 2024 года по поручению главы государства, стал одним из первых в стране подобных учреждений. Его задача — предоставление достоверной информации о причинах и ходе СВО, а также увековечение памяти ее участников. Проект направлен на патриотическое воспитание и формирование уважения к истории страны.



Посетить музей можно по предварительной записи по будням и выходным. Экскурсии (12+) проводят ветераны СВО.



Экспозиция музея включает несколько тематических зон. В федеральном зале представлены видеоматериалы, коллекция трофейного вооружения стран НАТО и беспилотники различных типов. В VR-зоне организованы виртуальные экскурсии по территориям боевых действий и восстановленной инфраструктуре. Отдельное пространство посвящено героям СВО и включает более 800 фотографий. Региональный зал рассказывает о поддержке участников СВО и их семей, а также о вкладе региона и развитии волонтерского движения. В "блиндажной зоне" посетители могут ознакомиться с образцами снаряжения и попробовать себя в роли оператора БПЛА.



По словам Евгения Чинцова, за время работы музей посетили более 65 тысяч человек. Он отметил, что проект зарекомендовал себя как востребованное интерактивное пространство: "Главное, что благодаря энтузиастам с поддержкой руководства города и региона площадка как элемент системы патриотического воспитания продолжает активно развиваться".



Директор департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков сообщил, что в городе действуют шесть центров тестирования ГТО, включая дворцы спорта "Северная звезда", "Заречье", "Юность", а также спортивные школы "Радий" и "Олимп" и муниципальный центр спортивных объектов и ГТО. В 2025 году нормативы сдали 19 146 человек против 15 730 годом ранее, из них 7720 получили знаки отличия.



Ежегодно в Нижнем Новгороде проводится около 150 мероприятий по выполнению нормативов ГТО и более 20 фестивалей с участием детей, молодежи, трудовых коллективов и семейных команд.



Также на заседании обсудили содержание спортивных площадок. Из 190 объектов, находящихся в ведении муниципального центра, 59 являются хоккейными коробками. В прошедшем сезоне 46 из них использовались для катания на коньках, еще 11 — для зимнего футбола. В рамках проекта "Спорт в каждый двор" с декабря 2025 года по февраль 2026 года на 13 площадках прошло 89 занятий, участие в которых приняли 798 человек.



Владимир Поддымников-Гордеев отметил, что развитие ГТО и содержание спортивной инфраструктуры находятся под постоянным контролем профильного департамента. По его словам, за последние пять лет число желающих сдать нормативы выросло в восемь раз, а дворовые тренировки привлекают жителей всех возрастов. "Необходимо, не сбавляя набранного темпа, продолжать работу, направленную на укрепление здоровья наших граждан", — подчеркнул он.



По итогам заседания депутаты приняли информацию к сведению. Также комиссия одобрила очередные изменения в городской бюджет и поддержала корректировки в перечне льготных категорий воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций. В него включены дети участников мобилизационного резерва "Барс-НН".